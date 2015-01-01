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Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Государственная
В клинике 84 врача
Адреса
Основной филиал
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
- +7 (423) 233 40 72, зам. главного врача по административно-хозяйственно части
- +7 (423) 260 67 34, зав. 7-м туберкулезным отделением
- +7 (423) 233 39 64, приемный покой
- +7 (423) 260 59 19, зам. главного врача по медицинской части
Владивосток, ул. Южно-Уральская, 16
1-й этаж
- +7 (423) 236 00 35, регистратура
- +7 (423) 233 15 68, факс
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
- +7 (423) 263 91 32, регистратура
- +7 (423) 263 90 46, приемная
Артём, ул. Ханкайская, 4
- +7 (423) 374 38 46, регистратура
Первое фтизиатрическое отделение
Владивосток, ул. Минеральная, 8
Детское консультативно-пульмонологическое отделение №2
Владивосток, ул. Невская, 24
1-й этаж
- +7 (423) 236 26 45, регистратура
Детское консультативно-пульмонологическое отделение №5
Владивосток, ул. Спиридонова, 15
1-й этаж
- +7 (423) 263 83 31, регистратура
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 44 года
Стаж 44 года
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Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач первой категории
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Стаж 21 год
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач второй категории
Стаж 32 года / Врач второй категории
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