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  3. Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
6.1
Рейтинг

Приморский краевой противотуберкулезный диспансер

Государственная
В клинике 84 врача
Адреса
Основной филиал
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Больница
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Южно-Уральская, 16
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Флотская 4-я, 37/39
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Шаповалов Алексей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалов Алексей Сергеевич

Хирург, Торакальный хирург
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Хирург, Торакальный хирург
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Гаврилов Александр Альбертович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаврилов Александр Альбертович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Белов Сергей Анатольевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белов Сергей Анатольевич

Торакальный хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Торакальный хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Попова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Юлия Викторовна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Степанов Руслан Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Руслан Сергеевич

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Бобырева Марина Геннадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобырева Марина Геннадиевна

Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Павлова Лилия Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павлова Лилия Владимировна

Инфекционист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Подлесная Александра Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Подлесная Александра Константиновна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Торохтий Григорий Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Торохтий Григорий Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Цатурова Алена Валентиновна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Цатурова Алена Валентиновна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Грицай Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицай Вера Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гультяева Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гультяева Елена Ивановна

Фтизиатр
Стаж 34 года
Фтизиатр
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Девятерикова Елена Ренальдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девятерикова Елена Ренальдовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Денисова Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисова Валентина Михайловна

Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Дубинина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубинина Людмила Михайловна

Фтизиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ефимова Ирина Арсентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимова Ирина Арсентьевна

Терапевт
Стаж 42 года
Терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
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Жебуртович Наталия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жебуртович Наталия Васильевна

Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Журавлева Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Татьяна Юрьевна

Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Колодняк Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодняк Ольга Леонидовна

Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Коржавина Наталья Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коржавина Наталья Григорьевна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Аксарина Алла Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аксарина Алла Михайловна

Фтизиатр
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Аникеева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аникеева Ирина Александровна

Фтизиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Божевольная Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Божевольная Светлана Николаевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Булгакова Евгения Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булгакова Евгения Викторовна

Фтизиатр
Стаж 20 лет
Фтизиатр
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Глушак Нина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глушак Нина Павловна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Гололобова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гололобова Галина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Горлова Зинаида Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горлова Зинаида Дмитриевна

Бактериолог
Стаж не указан
Бактериолог
Стаж не указан
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Джогот Вера Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джогот Вера Васильевна

Фтизиатр
Стаж 44 года
Фтизиатр
Стаж 44 года
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Дзюба Раиса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дзюба Раиса Федоровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Крюкова Катерина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюкова Катерина Петровна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Левченко Иван Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Иван Петрович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 49 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 49 лет
Минеева Маргарита Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минеева Маргарита Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Емельянов Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянов Игорь Владимирович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Миронова Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Людмила Александровна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Емельянова Людмила Глебовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянова Людмила Глебовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Никифоренко Нина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифоренко Нина Степановна

Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Жуйков Андрей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Жуйков Андрей Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Нютенко Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нютенко Людмила Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Полякова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Полякова Наталья Анатольевна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
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Рыбкина Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рыбкина Ольга Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
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Киняйкин Роман Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киняйкин Роман Федорович

Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Севастьянова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Севастьянова Наталья Александровна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Коваленко Галина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Галина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Титаренко Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Титаренко Светлана Александровна

Фтизиатр
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Коваль Эльвира Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Коваль Эльвира Андреевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Федосеева Полина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Федосеева Полина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Коновал Ольга Филипповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Коновал Ольга Филипповна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Козленко Дмитрий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Козленко Дмитрий Витальевич

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
Красивская Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красивская Наталья Алексеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ловдикова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ловдикова Анна Александровна

Фтизиатр
Стаж 6 лет
Фтизиатр
Стаж 6 лет
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Кудакаев Петр Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудакаев Петр Леонидович

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Наточеева Ирина Эрнестовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наточеева Ирина Эрнестовна

Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лебединская Зоя Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебединская Зоя Борисовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Брагин Алексей Филиппович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагин Алексей Филиппович

Фтизиатр
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 54 года / Врач высшей категории
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Мальцева Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Светлана Юрьевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Смирнова Валентина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Валентина Федоровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Нагорная Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорная Ирина Сергеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Матвеева Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвеева Анастасия Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Рентгенолог
Стаж 6 лет
Сиворакша Любовь Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиворакша Любовь Григорьевна

Фтизиатр
Стаж 32 года / Врач второй категории
Фтизиатр
Стаж 32 года / Врач второй категории
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Пилипчук Юлия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилипчук Юлия Евгеньевна

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
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Мананникова Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мананникова Елена Валерьевна

Фтизиатр
Стаж 19 лет
Фтизиатр
Стаж 19 лет
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Навроцкий Василий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навроцкий Василий Михайлович

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Коновал Игорь Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Коновал Игорь Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Лунёва Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунёва Марина Анатольевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Раздай-Бедина Раиса Тихоновна
6.0
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6.0 из 10
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0
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Раздай-Бедина Раиса Тихоновна

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
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Разумцова Ольга Ивановна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Разумцова Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Семенова Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Семенова Валентина Павловна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Суднищиков Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Суднищиков Владимир Викторович

Торакальный хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Токарева Татьяна Федоровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Токарева Татьяна Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Усова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Усова Наталья Николаевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фольц Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Фольц Ирина Васильевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Якимчук Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Якимчук Сергей Юрьевич

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Яковлев Михаил Анатольевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Яковлев Михаил Анатольевич

Фтизиатр
Стаж 22 года / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Куприянов Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Куприянов Александр Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Пономаренко Галина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Пономаренко Галина Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ануфриева Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ануфриева Елена Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Белевич Иван Васильевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Белевич Иван Васильевич

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Буркова Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буркова Наталья Вячеславовна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Вальберт Нина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Вальберт Нина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Волошко Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошко Елена Петровна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Глухоманова Раиса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухоманова Раиса Федоровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Голубев Михаил Гаврилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Голубев Михаил Гаврилович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Панкевич Наталья Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Панкевич Наталья Владимировна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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