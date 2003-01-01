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Профессионал
6.0
Рейтинг

Профессионал

В клинике 32 врача
Адреса
Владивосток, ул. Лазо, 8
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Медицинская помощь детям и взрослым.

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Врачи работающие в клинике
Галанова Юлия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галанова Юлия Дмитриевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Панарина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панарина Татьяна Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Маслянко Ираида Александровна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Маслянко Ираида Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Евдокимова Зоя Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Прилепко Полина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Попова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Юлия Викторовна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Комарова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комарова Ирина Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Броницкая Ольга Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Броницкая Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кузнецова Анна Витальевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кузнецова Анна Витальевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Деркач Владислава Витальевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Деркач Владислава Витальевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Выборова Лариса Васильевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Выборова Лариса Васильевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Жук Денис Григорьевич
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Жук Денис Григорьевич

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Казнадзей Наталья Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Казнадзей Наталья Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зайцева Татьяна Алексеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Зайцева Татьяна Алексеевна

Гематолог, Онколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Онколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Семешина Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семешина Ольга Владимировна

Нефролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Верба Дмитрий Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Верба Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Калиновская Анна Геннадьевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калиновская Анна Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Герасимова Галина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Герасимова Галина Юрьевна

Психиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Царгородская Тамара Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Царгородская Тамара Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Прищепа Сергей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Психиатр
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Корнеева Евгения Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Корнеева Евгения Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Прянишена Людмила Тимофеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прянишена Людмила Тимофеевна

Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гордиец Альвина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордиец Альвина Васильевна

Гепатолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Гепатолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Танич Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Танич Елена Валерьевна

Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Турченко Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турченко Алексей Владимирович

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Принимает детей
Таранец Мария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таранец Мария Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Богомолова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богомолова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Будько Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Будько Юлия Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Воробьева Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Евгения Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Цой Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Ирина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Франковская Тамара Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Франковская Тамара Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мирошниченко Валентина Аврамовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мирошниченко Валентина Аврамовна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Принимает детей

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