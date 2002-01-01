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Профи Клиник
В клинике 61 врач
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Работа в воскресенье по предварительной записи.
ООО "Мега Центр".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
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Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Стаж 40 лет / Врач первой категории
Стаж 40 лет / Врач первой категории
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет / Врач второй категории
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 8 лет / Врач первой категории
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач второй категории
Стаж 26 лет / Врач второй категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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