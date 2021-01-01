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Психолог Крошко Анастасия Максимовна
8.3
Рейтинг

Психолог Крошко Анастасия Максимовна

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Бородинская, 14 стр. 2
c 11:00 до 19:00. Сейчас закрыто. Откроется через 40 минут
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Индивидуальные и семейные консультации. Психологическая помощь населению. Гарантия полной конфиденциальности.

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Врачи работающие в клинике
Крошко Анастасия Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крошко Анастасия Максимовна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
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Принимает детей

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