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Психотерапевт Биккель М. В.
0.0
Рейтинг

Психотерапевт Биккель М. В.

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 10
6-й этаж, каб. 614
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
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Информация

Оказание психотерапевтической помощи.

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Врачи работающие в клинике
Биккель Михаил Владимирович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Биккель Михаил Владимирович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Клинический психолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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