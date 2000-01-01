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Рацио
0.5
Рейтинг

Рацио

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Комсомольская, 25Б
оф. 150
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Центр нейропсихологии. Адаптация к школе, помощь в выборе будущей профессии. Детская нейропсихология. Психодиагностика и терапия для взрослых. Проведение электроэнцефалографического обследования. Тренинги с биологической обратной связью (БОС).

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Врачи работающие в клинике
Андрюшка Евгения Альбертовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Андрюшка Евгения Альбертовна

Клинический психолог
Стаж 9 лет
Клинический психолог
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Малькевич Евгения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькевич Евгения Михайловна

Клинический психолог
Стаж 11 лет
Клинический психолог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Бизяева Алиса Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бизяева Алиса Дмитриевна

Клинический психолог
Стаж 5 лет
Клинический психолог
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Девяткина Марина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девяткина Марина Григорьевна

Клинический психолог
Стаж 3 года
Клинический психолог
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей

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