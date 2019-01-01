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Радуга звуков
3.1
Рейтинг

Радуга звуков

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Захарова, 5
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
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Информация

Компания предоставляет услуги по слухопротезированию. Подбор и настройка цифровых и аналоговых внутриушных и заушных слуховых аппаратов.

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Врачи работающие в клинике
Макарычева Виктория Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарычева Виктория Ивановна

Сурдоакустик
Стаж 5 лет
Сурдоакустик
Стаж 5 лет
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