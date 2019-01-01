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Радуга звуков
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Информация
Компания предоставляет услуги по слухопротезированию. Подбор и настройка цифровых и аналоговых внутриушных и заушных слуховых аппаратов.
Оказываемые услуги:
- аудиометрия,
- детское слухопротезирование,
- индивидуальная настройка и подбор слухового аппарата,
- настройка, диагностика и ремонт слуховых аппаратов,
- приемы по выходным,
- сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание слуховых аппаратов,
- бесплатная услуга пробного ношения,
- изготовление берушей для защиты слуха по индивидуальным слепкам,
- 0% рассрочка.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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