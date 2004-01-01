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Реконструктивная стоматология Centera
6.5
Рейтинг

Реконструктивная стоматология Centera

В клинике 5 врачей
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Адреса
пр-т Острякова, 8
2-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Го Денис Тонкюевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Го Денис Тонкюевич

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет
Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Калашников Дмитрий Алексеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калашников Дмитрий Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Горелова Анна Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горелова Анна Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 17 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Черненко Анна Романовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черненко Анна Романовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Желдак Александр Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Желдак Александр Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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