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Роддом краевой клинической больницы №1
5.1
Рейтинг

Роддом краевой клинической больницы №1

Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Пологая, 21Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Приемное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Гинекологическое отделение
Владивосток, ул. Пологая, 21А
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Ширковец Алеся Викторовна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ширковец Алеся Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Болмат Ольга Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Болмат Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кальнева Оксана Валерьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кальнева Оксана Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Вистунова Тамара Максимовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Вистунова Тамара Максимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Протасевич Ольга Ивановна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Протасевич Ольга Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Назаренко Альбина Борисовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Назаренко Альбина Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Болдыжова Лариса Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Болдыжова Лариса Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Котикова Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Котикова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Нефедова Елена Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нефедова Елена Романовна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Андрющенко Сергей Александрович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Андрющенко Сергей Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Варченко Елена Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Варченко Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Абдуллаева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдуллаева Елена Сергеевна

Неонатолог
Стаж 10 лет
Неонатолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сапунова Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапунова Людмила Васильевна

Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Клименко Виктория Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Виктория Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Самченко Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самченко Юлия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иваница Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваница Анна Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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