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Счастливое материнство
-0.1
Рейтинг

Счастливое материнство

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Пологая, 21Б
Сейчас закрыто
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Информация

Женская консультация при краевом роддоме.

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Врачи работающие в клинике
Болдыжова Лариса Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Болдыжова Лариса Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Погорелова Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погорелова Татьяна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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