  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Scoliologic
Scoliologic
0.0
Рейтинг

Scoliologic

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Авроровская, 30
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Компания занимается реабилитацией пациентов ортопедического профиля любого возраста.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Леин Григорий Аркадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леин Григорий Аркадьевич

Травматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 259 врачей
    7.3
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    3.7
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 164 врача
    8.1
Все клиники