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Сервис Дентал
6.0
Рейтинг

Сервис Дентал

В клинике 4 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 49
c 10:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Марины Расковой, 2А
1-й этаж, оф. 5
c 10:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лечение, протезирование зубов. Профессиональная гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Чередниченко Любовь Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чередниченко Любовь Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 9 лет
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Яшина Инна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яшина Инна Валерьевна

Стоматолог
Стаж 26 лет
Стоматолог
Стаж 26 лет
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Гейман Эльвира Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гейман Эльвира Викторовна

Стоматолог
Стаж 22 года
Стоматолог
Стаж 22 года
Записаться на приём
Принимает детей
Белозёрова Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белозёрова Людмила Викторовна

Стоматолог
Стаж 26 лет
Стоматолог
Стаж 26 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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