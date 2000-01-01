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Сиветта
0.0
Рейтинг

Сиветта

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Черемуховая, 5
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Семешина Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семешина Ольга Владимировна

Нефролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей

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