- Главная
- Все клиники
- Sophestique
Sophestique
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лазерная косметология, коррекция фигуры, лечение кожи головы, терапевтическая косметология, уход за руками и ногами.
ООО "Софестик".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре