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Sophestique
0.0
Рейтинг

Sophestique

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Ивановская, 6/4
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Лазерная косметология, коррекция фигуры, лечение кожи головы, терапевтическая косметология, уход за руками и ногами.

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Врачи работающие в клинике
Луговая Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Луговая Елена Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Сыромятникова Валентина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыромятникова Валентина Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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