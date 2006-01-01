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Сона
7.8
Рейтинг

Сона

В клинике 12 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Русская, 17
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Чт.
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Врачи работающие в клинике
Афутин Александр Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афутин Александр Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Артимович Александр Андреевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Калиниченко Надежда Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калиниченко Надежда Андреевна

Стоматолог, Главный врач
Стаж 44 года / Врач первой категории
Стоматолог, Главный врач
Стаж 44 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Федосеенко Светлана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Федосеенко Светлана Владимировна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 13 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Кучеренко Надежда Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кучеренко Надежда Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Романова Ольга Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Романова Ольга Николаевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Захарова Инна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Инна Геннадьевна

Зубной врач
Стаж 19 лет
Зубной врач
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Казакова Ольга Аркадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакова Ольга Аркадиевна

Зубной врач
Стаж 11 лет
Зубной врач
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Терещенко Константин Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терещенко Константин Вячеславович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Слонская Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слонская Наталья Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Мычко Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мычко Татьяна Александровна

Стоматолог
Стаж 2 года
Стоматолог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Голенко Максим Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голенко Максим Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 2 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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