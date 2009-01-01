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Сона Плюс
8.8
Рейтинг

Сона Плюс

В клинике 14 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Пионерская, 1
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Фирсова, 3
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Петухова Наталья Сергеевна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Петухова Наталья Сергеевна

Стоматолог
Стаж 21 год
Стоматолог
Стаж 21 год
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Принимает детей
Астахова Анастасия Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Астахова Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
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Абдуллаев Абдул Шарабуттинович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Абдуллаев Абдул Шарабуттинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
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Крюков Кирилл Игоревич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Крюков Кирилл Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Калашников Дмитрий Алексеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калашников Дмитрий Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Царева Алла Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Царева Алла Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Кравцова Людмила Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кравцова Людмила Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Захарова Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Захарова Наталья Евгеньевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 23 года
Стоматолог-гигиенист
Стаж 23 года
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Шепко Наталья Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шепко Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Мялик Алёна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мялик Алёна Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Толмачева Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толмачева Татьяна Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Ожигина Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ожигина Наталья Федоровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Записаться на приём
Принимает детей
Полякова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полякова Александра Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Цыганкова Алина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Цыганкова Алина Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Принимает детей

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