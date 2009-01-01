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Сона Плюс
В клинике 14 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Владивосток, ул. Фирсова, 3
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Информация
Консультация в клинике (Ортопед, ортодонт, хирург) - 1400 рублей.
Первичный осмотр в клинике (Терапевт) - 1100 руб.
Лицензия ЛО-25-01-001959 и ЛО-25-01-001989.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей