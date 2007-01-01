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Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг
5.7
Рейтинг

Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 133
c 11:00 до 15:00. Сейчас закрыто. Откроется через 37 минут
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Врачи работающие в клинике
Ротенберг Екатерина Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ротенберг Екатерина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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