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Стоматологический кабинет
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Консультация - бесплатно.
Филиал находится в ТД "Большой ГУМ".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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