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Стоматологический кабинет
2.7
Рейтинг

Стоматологический кабинет

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Светланская, 33
ТД "Большой ГУМ", 4-й этаж, каб. 2
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Васецкий Юрий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васецкий Юрий Валерьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Скипор Юлия Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скипор Юлия Львовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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