- Главная
- Все клиники
- Стомос
Стомос
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.
Воскресенье - по предварительной записи.
ООО "Стомос".
Лицензия ЛО-25-01-003098.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Записаться на приём
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре