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Стомос
5.6
Рейтинг

Стомос

В клинике 5 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
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Информация

Терапевтическая, ортопедическая, хирургическая, детская стоматология, пародонтология, ортодонтия. Дентальная имплантация.

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Врачи работающие в клинике
Бочарова Ольга Сергеевна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Бочарова Ольга Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Герасименко Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Анастасия Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Хмелева Ирина Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Хмелева Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Луговой Вячеслав Викторович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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