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Студия эстетической медицины
0.0
Рейтинг

Студия эстетической медицины

В клинике 14 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Комплексное омоложение без хирургического вмешательства, отделение коррекции фигуры.

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Врачи работающие в клинике
Клепова Ольга Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клепова Ольга Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Баркар Ирина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баркар Ирина Сергеевна

Дерматолог, Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Дерматолог, Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Хитрина Виктория Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хитрина Виктория Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Коростелева Юлия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коростелева Юлия Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Дыбова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дыбова Наталья Александровна

Физиотерапевт, Хирург
Стаж 11 лет
Физиотерапевт, Хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Мазаева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мазаева Татьяна Васильевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Ащеулова Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ащеулова Надежда Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Полубояринова Инна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полубояринова Инна Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
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Кристаленко Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кристаленко Светлана Борисовна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Мельник Эльвира Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельник Эльвира Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Солодянкина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодянкина Татьяна Николаевна

Онколог, Радиолог
Стаж 11 лет
Онколог, Радиолог
Стаж 11 лет
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Сылко Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сылко Ольга Валерьевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Ушаков Алексей Константинович
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ушаков Алексей Константинович

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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