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Студия современной стоматологии
7.1
Рейтинг

Студия современной стоматологии

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Постышева, 43
1-й этаж
c 10:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Редько Надежда Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Редько Надежда Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Зенкова Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зенкова Марина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карташова Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карташова Ирина Сергеевна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зенков Дмитрий Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зенков Дмитрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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