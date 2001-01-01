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ТАФИ-Диагностика
5.7
Рейтинг

ТАФИ-Диагностика

В клинике 5 врачей
Адреса
Центральная лаборатория
Владивосток, ул. Садовая, 25Б
1-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 14:00. Сейчас открыто
Забор биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Доктор-тафи
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
БЦ
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Доктор-тафи
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 4
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Лабораторный комплекс.

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Врачи работающие в клинике
Майнцер Ольга Афанасьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Майнцер Ольга Афанасьевна

УЗИ-специалист, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Малков Владимир Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Малков Владимир Александрович

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Зайцева Инесса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Инесса Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Воротникова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воротникова Наталья Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Астахова Анжелика Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астахова Анжелика Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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