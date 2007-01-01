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Тридент
9.3
Рейтинг

Тридент

В клинике 13 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Калинина, 283А
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.

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Врачи работающие в клинике
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Гвоздев Кирилл Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гвоздев Кирилл Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 11 лет
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Овидько Юлия Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Овидько Юлия Васильевна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Стоматолог
Стаж 7 лет
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Новиченко Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новиченко Светлана Викторовна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 12 лет
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Гончарова Ирина Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Ирина Аркадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Пятайкин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пятайкин Сергей Владимирович

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 26 лет
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 26 лет
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Струченко Наталия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Струченко Наталия Геннадьевна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 28 лет
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 28 лет
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Подкаура Наталья Витальевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Подкаура Наталья Витальевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Григорьева Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Анастасия Владимировна

Стоматолог, Зубной врач
Стаж 12 лет
Стоматолог, Зубной врач
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Бурнина Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурнина Дарья Викторовна

Зубной техник
Стаж 10 лет
Зубной техник
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Латарцева Раиса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латарцева Раиса Григорьевна

Зубной техник
Стаж 44 года
Зубной техник
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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Шахманова Елена Яхвовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахманова Елена Яхвовна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Щевлякова Оксана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щевлякова Оксана Петровна

Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Рентгенолаборант, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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