Поликлиника

Специализируется на проведении медицинского освидетельствования на право ношения оружия, на право управления транспортными средствами, экспертизе профпригодности.

В поликлинике на Толстого ведут прием офтальмолог, ЛОР-врач, гинеколог, уролог, врач общей практики, невролог, мануальный терапевт, проф патолог, травматолог-ортопед, физиотерапевт. Центр оснащен УЗИ-аппаратом экспертного уровня, а также рентген диагностикой и собственной лабораторией с новым оборудованием.

Оснащенный современным оборудованием физиокабинет принимает пациентов со всего города.

Стоматология "УЛЬТРАДЕНТ"

На сегодняшний день стоматология "УЛЬТРАДЕНТ" — одна из ведущих стоматологических клиник Владивостока. За годы работы многие пациенты оценили качество услуг и профессионализм специалистов. Современное оборудование и новые технологии лечения и восстановления зубов позволяют врачам стоматологической клиники гарантировать качество и результат лечения. Имплантация или протезирование зубов проводятся за минимальный срок.

Современная стоматологическая клиника, соответствующая все мировым стандартам стоматология во Владивостоке.

Центр предоставляет абсолютные гарантии на качество своей работы:

на лечение и протезирование - 1 год;

имплантацию зубов — 10 лет.

ООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ».

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.