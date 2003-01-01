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Ультрадент
8.4
Рейтинг

Ультрадент

В клинике 11 врачей
Адреса
Поликлиника
Владивосток, ул. Толстого, 41В
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стоматология
Владивосток, ул. Борисенко, 4
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Многопрофильный медицинский центр.

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Врачи работающие в клинике
Югай Юрий Вячеславович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Югай Юрий Вячеславович

Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
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Горлов Роман Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Горлов Роман Александрович

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Петрук Иван Викторович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Петрук Иван Викторович

Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Прудников Александр Александрович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сайкина Валентина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сайкина Валентина Яковлевна

Зубной врач
Стаж 38 лет
Зубной врач
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
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Лиходина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лиходина Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 30 лет
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Еремина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремина Елена Анатольевна

Зубной врач
Стаж 15 лет
Зубной врач
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Крохалева Анна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крохалева Анна Борисовна

Стоматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Панченко Геннадий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панченко Геннадий Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Япарова Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Япарова Ольга Петровна

Зубной врач
Стаж 33 года
Зубной врач
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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Серебренникова Валентина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серебренникова Валентина Викторовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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