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Ультрадент
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Многопрофильный медицинский центр.
Поликлиника
Специализируется на проведении медицинского освидетельствования на право ношения оружия, на право управления транспортными средствами, экспертизе профпригодности.
В поликлинике на Толстого ведут прием офтальмолог, ЛОР-врач, гинеколог, уролог, врач общей практики, невролог, мануальный терапевт, проф патолог, травматолог-ортопед, физиотерапевт. Центр оснащен УЗИ-аппаратом экспертного уровня, а также рентген диагностикой и собственной лабораторией с новым оборудованием.
Оснащенный современным оборудованием физиокабинет принимает пациентов со всего города.
Стоматология "УЛЬТРАДЕНТ"
На сегодняшний день стоматология "УЛЬТРАДЕНТ" — одна из ведущих стоматологических клиник Владивостока. За годы работы многие пациенты оценили качество услуг и профессионализм специалистов. Современное оборудование и новые технологии лечения и восстановления зубов позволяют врачам стоматологической клиники гарантировать качество и результат лечения. Имплантация или протезирование зубов проводятся за минимальный срок.
Современная стоматологическая клиника, соответствующая все мировым стандартам стоматология во Владивостоке.
Центр предоставляет абсолютные гарантии на качество своей работы:
- на лечение и протезирование - 1 год;
- имплантацию зубов — 10 лет.
ООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ».
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.