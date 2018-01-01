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Университетская клиника
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 59Е
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Информация
Технико-экономические показатели строительства:
- Этажность – 5 этажей;
- Количество этажей – 6 этажей;
- Площадь застройки медицинского центра – 1 289 м2;
- Общая площадь – 7058,93 м2;
- Площадь эксплуатируемой кровли – 90,64 м2;
- Расчетная площадь – 4 985,6 м2;
- Полезная площадь – 6 311,6 м2;
- Строительный объем – 30 202,2 м3, в том числе: надземная часть – 25 725,3 м3., подземная часть – 4 476,9 м3.
- Количество парковочных мест – 22 автомашины.
Разрешение на строительство RU25304000-413/2018.
ООО "Эвентус".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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