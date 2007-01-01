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Ваш Доктор
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Первичный осмотр к специалистам - бесплатно.
Прием косметолога по записи.
ООО "Ваш Доктор".
Лицензия ЛО-25-01-003048.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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