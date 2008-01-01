  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ВаЯна
ВаЯна
0.0
Рейтинг

ВаЯна

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Менделеева, 14
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Комплексное очищение организма.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Гафарова-вялова О. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гафарова-вялова О. В.

Гепатолог
Стаж не указан
Гепатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 342 врача
    4.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
Все клиники