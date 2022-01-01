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Вера
0.0
Рейтинг

Вера

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Народный, 11
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Основное направление в работе - протезирование зубов, восстановление эстетики керамическими винирами по технологии "церек 3D", лечение, отбеливание, имплантация, мягкие протезы и многое другое из современной стоматологии.

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Врачи работающие в клинике
Непомнящих Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Непомнящих Екатерина Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
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