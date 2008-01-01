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Vera-Dent
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Vera-Dent

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 74
Сейчас закрыто
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Информация

Лечение, протезирование, эстетическая реставрация зубов. Современные материалы и технологии.

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