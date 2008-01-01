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Vera-Dent
В клинике 1 врач
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Информация
Лечение, протезирование, эстетическая реставрация зубов. Современные материалы и технологии.
Первичный осмотр - бесплатный.
ООО "Идеал".
Лицензия ЛО-25-01-000917.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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