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Вериншен
0.0
Рейтинг

Вериншен

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Гамарника, 21
1-й этаж, каб. 27
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Лечение, протезирование, удаление зубов.

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Врачи работающие в клинике
Сажинянц Ваган Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сажинянц Ваган Альбертович

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Ченцова Марина Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ченцова Марина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Горбачёва Анна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горбачёва Анна Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арутюнян Артур Валерикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арутюнян Артур Валерикович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Нилехин Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нилехин Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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