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Виктория
1.9
Рейтинг

Виктория

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Краева, 8А
2-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Ткачук Роман Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачук Роман Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Принимает детей

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