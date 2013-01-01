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Виктория
В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Краева, 8А
2-й этаж
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Информация
Бесплатный первичный осмотр.
Лицензия ЛО-25-01-002054.
ООО "Виктория".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей