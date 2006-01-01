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Вира Дент
0.0
Рейтинг

Вира Дент

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Садовая, 12
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Выходной
Вт.
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Выходной
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Врачи работающие в клинике
Горлова Ирина Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горлова Ирина Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 33 года
Стоматолог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
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