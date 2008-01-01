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Витадент
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Информация
Первичный осмотр терапевта (консультация) - 100 руб. Консультация имплантолога и ортодонта - 300 руб. Детский стоматолог - 200 руб.
Услуги:
- Терапевтическая стоматология;
- Хирургическая стоматология;
- Ортопедическая стоматология;
- Ортодонтия;
- Пародонтология;
- Имплантология;
- Протезирование на имплантах;
- Детская стоматология;
- Отбеливание зубов системой ZOOM;
- Зуботехническая лаборатория.
Лицензия ЛО-25-01-002531.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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