  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Витадент
Витадент
5.1
Рейтинг

Витадент

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Овчинникова, 10
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Великий Дмитрий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Великий Дмитрий Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Бондаренко Оксана Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондаренко Оксана Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гареева Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гареева Анна Петровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шакур Владимир Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шакур Владимир Федорович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белорыбкина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белорыбкина Елена Анатольевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Снегур Дмитрий
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снегур Дмитрий

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
Все клиники