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ВитаДизайн
6.2
Рейтинг

ВитаДизайн

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Тобольская, 8
ТК
Сейчас закрыто
Пн.
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Травматология, реабилитация после спортивных травм, массаж, мануальная терапия, кишечный диализ (очищение организма).

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Врачи работающие в клинике
Осипов Илья Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
66
отзывов

Осипов Илья Сергеевич

Педиатр, Терапевт
Стаж 16 лет
Педиатр, Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шматалюк Виталий Васильевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шматалюк Виталий Васильевич

Физиотерапевт
Стаж 36 лет
Физиотерапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
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Карпенко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никонов Андрей Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никонов Андрей Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 37 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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