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Владивостокская больница №3
Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
Детская поликлиника
Владивосток, ул. Первая, 6
- +7 (423) 238 79 03, регистратура
- +7 (423) 238 86 14, заведующая детской поликлиникой
- +7 (423) 238 92 92, зав. педиатрическим отделением поликлиники
Взрослая поликлиника
Владивосток, ул. Энгельса, 7
- +7 (423) 238 06 65, заместитель глав. врача
- +7 (423) 238 06 51, регистратура
- +7 (423) 238 06 45, глав. врач
- +7 (423) 238 14 68, зав. отделением сестринского ухода
- +7 (423) 260 67 03, регистратура
Взрослая поликлиника
Владивосток, ул. Первая, 4
- +7 (423) 238 87 03, зав. поликлиникой
- +7 (423) 238 79 00, регистратура
- +7 (423) 238 83 78, терапевтическое отделение
Детская поликлиника
Владивосток, ул. Лермонтова, 85/2
- +7 (423) 238 06 26, регистратура
- +7 (423) 238 70 22, зам. главного врача по детству
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Информация
Услуги: УЗИ, ЭКГ, лаборатория, флюорография.
Вызов врача на дом - терапевт, педиатр.
Профосмотры: допуск на владение оружием, допуск на вождение автомобиля, допуск к работе. Прием по полисам.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская больница №3".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Стаж 52 года
Стаж 52 года
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 44 года
Стаж 44 года
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Принимает детей
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Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 40 лет / Врач первой категории
Стаж 40 лет / Врач первой категории
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Принимает детей