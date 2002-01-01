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Владивостокская поликлиника №6
- +7 (423) 263 86 45 , единая регистратура
- +7 (423) 263 02 25, приемная
- +7 (423) 263 57 63, отдел кадров, доб. 119
- +7 (423) 263 57 63, бухгалтерия, доб. 103
- +7 (423) 263 57 63, медкомиссии, доб. 115
- +7 (423) 228 91 32, зав. отделением
- +7 (423) 228 91 66, регистратура
- +7 (423) 228 87 38, администратор
- +7 (423) 225 88 17, администратор
- +7 (423) 227 73 25, регистратура
- +7 (423) 227 33 02, администратор
- +7 (423) 225 34 51, регистратура
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №6" учреждено постановлением администрации г. Владивостока № 1402 от 28 октября 1994 года на базе поликлиники №6 Первомайского района г. Владивостока.
Поликлиника №6 является некоммерческой организацией в форме муниципального учреждения с многоканальным финансированием (бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, средства, получаемые от платных услуг и другие не запрещенные действующим законодательством источники).
Учредителем КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №6" является администрация Приморского края (с января 2012 года).
Лицензия ЛО-25-01-003161.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.