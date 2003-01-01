Владивостокская поликлиника №8

Вызов врача на дом - терапевта, хирурга, невролога, уролога, окулиста.

В учреждении оказывается медицинская помощь в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи.

Бесплатная медицинская помощь оказывается проживающим на территории Приморского края гражданам Российской Федерации при наличии документа, удостоверяющего личность, действующего полиса обязательного медицинского страхования и при прикреплении к Владивостокской поликлинике №8 по полису ОМС.

Медицинские услуги предоставляются согласно режиму работы учреждения и графику работы специалистов.

Пациент имеет право на:

выбор медицинской организации из участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

выбор врача, с учетом его согласия, оказывающего медицинскую помощь в выборной пациентом медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования.

Все специалисты, оказывающие медицинскую помощь в учреждении, имеют соответствующие сертификаты.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.