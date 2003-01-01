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Владивостокская поликлиника №8
- +7 (423) 236 03 39, регистратура
- +7 (423) 236 71 89, главный врач
- +7 (423) 236 77 38, стоматологическое отделение
- +7 (423) 236 73 26, зав. терапевтическим отделением
- +7 (423) 236 14 58, гл. медсестра
- +7 (423) 236 77 05, хозяйственная часть
- +7 (423) 236 72 04, зам. гл. врача по медицинской части
- +7 (423) 236 74 37, администратор
- +7 (423) 236 74 90, бухгалтерия
- +7 (423) 236 05 50, отдел кадров
- +7 (423) 236 75 22, зам. гл. врача по клинико-экспертной работе
- +7 (423) 236 79 20, инфекционный кабинет
- +7 (423) 236 03 37, каб. диспансеризации
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника № 8".
Вызов врача на дом - терапевта, хирурга, невролога, уролога, окулиста.
В учреждении оказывается медицинская помощь в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи.
Бесплатная медицинская помощь оказывается проживающим на территории Приморского края гражданам Российской Федерации при наличии документа, удостоверяющего личность, действующего полиса обязательного медицинского страхования и при прикреплении к Владивостокской поликлинике №8 по полису ОМС.
Медицинские услуги предоставляются согласно режиму работы учреждения и графику работы специалистов.
Пациент имеет право на:
- выбор медицинской организации из участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
- выбор врача, с учетом его согласия, оказывающего медицинскую помощь в выборной пациентом медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования.
Все специалисты, оказывающие медицинскую помощь в учреждении, имеют соответствующие сертификаты.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.