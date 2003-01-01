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Владивостокская поликлиника №9
5.9
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №9

Государственная
В клинике 59 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 3
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №9".

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Врачи работающие в клинике
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
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Кузяева Алина Семёновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кузяева Алина Семёновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Чульчеков Евгений Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Шитихин Кирилл Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Кочубей Нелли Геннадьевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кочубей Нелли Геннадьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Жданова Дарья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жданова Дарья Александровна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Голенкова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голенкова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Безнис Виктория Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Безнис Виктория Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Бегун Лилия Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бегун Лилия Алексеевна

Инфекционист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Очеретина Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Очеретина Наталья Владимировна

Акушер
Стаж 19 лет
Акушер
Стаж 19 лет
Личманюк Надежда Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Личманюк Надежда Васильевна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Челядина Александра Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Челядина Александра Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Почканова Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Почканова Ирина Викторовна

Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Голодная Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голодная Татьяна Викторовна

Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Лебедева Майя Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедева Майя Евгеньевна

Хирург
Стаж 8 лет
Хирург
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Гаевая Ирина Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаевая Ирина Леонидовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Столбова Светлана Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Столбова Светлана Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Манникова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манникова Юлия Константиновна

Фельдшер
Стаж 6 лет
Фельдшер
Стаж 6 лет
Кокошко Ирина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кокошко Ирина Геннадьевна

Лаборант
Стаж 28 лет
Лаборант
Стаж 28 лет
Еселев Никита Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еселев Никита Олегович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Погребная Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погребная Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет
Максимкина Юлия Авановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимкина Юлия Авановна

Стоматолог
Стаж 7 лет
Стоматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Бердник Екатерина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бердник Екатерина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 43 года
Денисенко Диана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Диана Сергеевна

Фельдшер
Стаж 16 лет
Фельдшер
Стаж 16 лет
Калюта Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калюта Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Роденкова Дарья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роденкова Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Наталья Трифоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Наталья Трифоновна

Эпидемиолог
Стаж 6 лет
Эпидемиолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назарова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назарова Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Шумилкина Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шумилкина Валентина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 36 лет
Курган Оксана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курган Оксана Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Нестеренко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестеренко Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Айвенко Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Айвенко Анна Андреевна

Инфекционист
Стаж 4 года
Инфекционист
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рогушин Игорь Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогушин Игорь Витальевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
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Никифорова Елена Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Елена Игоревна

Акушер
Стаж 11 лет
Акушер
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ульзитуева Инна Сергеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Ким Олеся Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Олеся Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Самойлова Галина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самойлова Галина Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 34 года
Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ишмухамедова Мадина Харматуллаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
Александрович Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрович Елена Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Бредихина Галина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бредихина Галина Семеновна

Профпатолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Беньковская Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беньковская Ольга Павловна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Губина Алёна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Губина Алёна Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Лазовская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазовская Ольга Владимировна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Хабутдинова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хабутдинова Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Чиркова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чиркова Елена Петровна

Эпидемиолог
Стаж 30 лет
Эпидемиолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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Пак Лина Брониславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Лина Брониславовна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Ходырева Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходырева Елена Геннадьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Толовенков Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толовенков Алексей Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Бурдуковская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурдуковская Наталья Викторовна

Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет
Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Соколова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Наталья Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 8 лет / Врач второй категории
Зайченко Александр Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайченко Александр Павлович

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
Хатлубей Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хатлубей Светлана Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Амелина Татьяна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амелина Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 21 год
Бешкарева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бешкарева Наталья Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Брагинец Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагинец Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Вашедько Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вашедько Александра Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Доступен вызов на дом

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