Дополнительный перерыв в поликлинике по будням с 16:00 до 16:30.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.