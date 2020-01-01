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Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2
6.6
Рейтинг

Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2

Государственная
В клинике 15 врачей
Адреса
Детское отделение
Владивосток, ул. Борисенко, 31
1-й этаж
c 8:00 до 13:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Сейчас закрыто
Хирургический кабинет
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
1-й этаж
c 7:30 до 13:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бурдун Ирина Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурдун Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Азизова Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Барабаш Анна Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Барабаш Анна Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сутулова Ксения Андреевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сутулова Ксения Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мартыш Наталья Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартыш Наталья Вячеславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Соловьева Виолетта Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соловьева Виолетта Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Брандт Виктория Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брандт Виктория Леонидовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Глебова Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глебова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Дяк Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дяк Светлана Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Костина Тамара Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костина Тамара Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Милюкова Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милюкова Ирина Павловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Худич Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худич Евгения Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Андрейченко Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрейченко Марина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Гудимова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гудимова Анна Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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