  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Военно-морской клинический госпиталь
Военно-морской клинический госпиталь
6.5
Рейтинг

Военно-морской клинический госпиталь

Государственная
В клинике 4 врача
Адреса
Главный госпиталь
Владивосток, ул. Ивановская, 4
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Туберкулезное отделение
Владивосток, ул. Линейная 1-я, 20
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Инфекционное отделение
Владивосток, ул. Русская, 73Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Конорева Наталья Анатольевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конорева Наталья Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Бабич Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабич Елена Валентиновна

Физиотерапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Егорова Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Виктория Сергеевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шепелев Валерий Владимирович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шепелев Валерий Владимирович

Нейрохирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 342 врача
    4.3
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
Все клиники