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Я говорю
0.5
Рейтинг

Я говорю

В клинике 1 врач
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Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 108
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Речевой центр. Совершенствование двигательных, эмоциональных и когнитивных способностей, используя музыку и речь.

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Врачи работающие в клинике
Смирнова Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Лариса Ивановна

Логопед
Стаж 20 лет
Логопед
Стаж 20 лет
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Принимает детей

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