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Информация
Речевой центр. Совершенствование двигательных, эмоциональных и когнитивных способностей, используя музыку и речь.
Услуги:
- логопедическая диагностика и консультирование;
- коррекция речевых недостатков у детей и взрослых;
- звуковая обучающая терапия "Tomatis".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ИП Смирнова Л. И.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
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