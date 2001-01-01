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Юнилаб
В клинике 22 врача
Адреса
- +7 (423) 224 21 24 , многоканальный
- +7 (800) 555 55 69 , единая справочная
Владивосток, ул. Бородинская, 46/50
БЦ
- +7 (423) 224 24 29, Отделение функциональной диагностики (УЗИ)
- +7 (908) 995 01 40, Отделение функциональной диагностики (УЗИ)
Владивосток, ул. Крыгина, 17
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
1-й этаж
Владивосток, пр-т Партизанский, 22
Владивосток, пр-т Океанский, 90
1-й этаж
Владивосток, ул. Луговая, 35
Владивосток, ул. Калинина, 279
Владивосток, ул. Добровольского, 33
1-й этаж
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 36
1-й этаж
Владивосток, ул. Баляева, 35
ТЦ
Владивосток, ул. Новоивановская, 3
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 77
1-й этаж
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 34
Владивосток, ул. Калинина, 45А
1-й этаж
Еще 11
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Информация
Более 600 видов тестов, включая:
- Общеклинические и биохимические исследования крови и мочи,
- Определение уровней гормонов и онкомаркеров,
- Аллергологические тесты,
- Широкий спектр анализов для диагностики инфекционных заболеваний,
- Все виды исследований, необходимых при планировании и наблюдении беременности,
- Определение отцовства и другие.
Лицензия ЛО-25-01-002764.
ООО "Юнилаб".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
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