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Здоровая страна
В клинике 1 врач
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Информация
Лечение наркомании, алкоголизма, табакокурения, игровой, компьютерной и других видов зависимостей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Принимает детей