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Здоровей-ка
В клинике 21 врачЗаписаться на приём
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Информация
Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).
ООО "Здоровей-ка".
Лицензия ЛО-25-01-002709.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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