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Здоровей-ка
6.3
Рейтинг

Здоровей-ка

В клинике 21 врач
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Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 54
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Чт.
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Информация

Детский медицинский центр. Подростковый косметолог (плазмалифтинг, контурная пластика, фотоомоложение, лечение пигментации, пилинг, комбинированная чистка, мезотерапия, биоревитализация).

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Врачи работающие в клинике
Швальбойм Кристина Витальевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Швальбойм Кристина Витальевна

Диетолог
Стаж 26 лет
Диетолог
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Трахтенберг Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трахтенберг Ольга Александровна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Комова Арина Викторовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Комова Арина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Хандогина Наталья Аркадьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Хандогина Наталья Аркадьевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 5 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Пестрякова Яна Феликсовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Пономарева Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Екатерина Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Елхов Игорь Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Елхов Игорь Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Жуков Виталий Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Жуков Виталий Сергеевич

Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
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Принимает детей
Разумова Виктория Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Кудра Денис Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кудра Денис Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Дурицкая Наталья Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дурицкая Наталья Борисовна

Массажист, Педиатр
Стаж 37 лет
Массажист, Педиатр
Стаж 37 лет
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Принимает детей
Парчайкина Мария Альбертовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Парчайкина Мария Альбертовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Добжинская Юлия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добжинская Юлия Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Миронова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Ходос Валентина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходос Валентина Леонидовна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Животовская Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Животовская Ирина Анатольевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Иваненко Любовь Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иваненко Любовь Николаевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Саммель Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саммель Татьяна Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Белых Богдан Анатольевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белых Богдан Анатольевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Каретина Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каретина Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бобин Д. М.
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бобин Д. М.

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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