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Здоровые сосуды
7.5
Рейтинг

Здоровые сосуды

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.

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Врачи работающие в клинике
Гармаш Роман Александрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гармаш Роман Александрович

Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 9 лет
Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 9 лет
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Хасина Мария Юрьевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Хасина Мария Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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