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Зия
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
Адреса
ул. Русская, 65/4
БЦ "Точка отсчета", оф. 25
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Информация
Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ИП Лужанская Е. В.
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