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Зия
0.5
Рейтинг

Зия

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Русская, 65/4
БЦ "Точка отсчета", оф. 25
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
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Информация

Оказание психологической помощи при страхах, тревожности, паническом расстройстве, депрессиях, личностных расстройствах, сложности в отношениях, конфликтах на работе.

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