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Звезда
4.8
Рейтинг

Звезда

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Борисенко, 28
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг, плазмолифтинг.

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Врачи работающие в клинике
Абросимова Жанна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абросимова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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