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Клиники Владивостока

397 клиник
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Ортодент-Р
9.7
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Ортодент-Р
В клинике 6 врачей
Владивосток, ул. Новоивановская, 3
Высококлассная стоматологическая клиника для детей и взрослых с опытными врачами. Имплантация зубов, лечение, удаление, ортодонтия и многое другое. Прием ведут квалифицированные специалисты.
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Центр стоматологии профессора Русаковой
9.6
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Центр стоматологии профессора Русаковой
В клинике 10 врачей
Владивосток, ул. Уборевича, 38
Уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
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Центр репродуктивного здоровья
9.6
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Центр репродуктивного здоровья
В клинике 5 врачей
Владивосток, ул. Волховская, 5
Лечение бесплодия и ЭКО.
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Тридент
9.3
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Тридент
В клинике 13 врачей
Владивосток, ул. Черемуховая, 22
Владивосток, ул. Калинина, 283А
Лечение и удаление зубов, протезирование и имплантация, гигиена полости рта, эстетическая стоматология.
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Dentium
9.2
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Dentium
В клинике 3 врача
Владивосток, ул. Строительная 2-я, 12
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
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Korea medcenter
9.1
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Korea medcenter
В клинике 8 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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DV-Dent
9.0
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DV-Dent
В клинике 4 врача
ул. Жигура, 26
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.9
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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 17 врачей
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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Сона Плюс
8.8
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Сона Плюс
В клинике 14 врачей
Владивосток, ул. Пионерская, 1
Владивосток, ул. Фирсова, 3
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Клиника Современной Стоматологии
8.7
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Клиника Современной Стоматологии
В клинике 3 врача
ул. Енисейская, 7
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
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