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Клиники Владивостока
8 клиник
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В клинике 11 врачей
Владивосток, ул. Бестужева, 22Б
Владивосток, ул. Светланская, 4
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В клинике 151 врач
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 49 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
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В клинике 110 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Русская, 55
Владивосток, ул. Русская, 55/4
Владивосток, ул. Русская, 55/5
Владивосток, ул. Русская, 55/3
В клинике 4 врача
Государственная
Владивосток, ул. Ивановская, 4
Владивосток, ул. Линейная 1-я, 20
Владивосток, ул. Русская, 73Б
Федеральное больничное учреждение 1477. Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота.
В клинике 85 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Светланская, 38/40
Полный спектр медицинских услуг. Компьютерный томограф, собственная лаборатория, квалифицированные врачи, медкомиссии для водителей и многое другое. Лечение всех заболеваний, современные методы диагностики.
В клинике 165 врачей
Государственная
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37