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Клиники Владивостока
101 клиника
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В клинике 5 врачей
Владивосток, ул. Волховская, 5
Лечение бесплодия и ЭКО.
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В клинике 8 врачей
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 7 врачей
пр-т Океанский, 90
ул. Военное шоссе, 27
Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).
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В клинике 12 врачей
Владивосток, ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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В клинике 20 врачей
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО
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В клинике 23 врача
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории ЮНИЛАБ.
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В клинике 14 врачей
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.
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В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
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В клинике 1 врач
Владивосток, ул. Шишкина, 62
Приём психолога, невролога, эпилептолога, лечение от алкогольной зависимости. Дневной стационар.
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В клинике 4 врача
Владивосток, ул. Семеновская, 3А
Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.
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